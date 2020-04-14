Зеленский объяснил, от чего будут зависеть дальнейшие сроки карантина

Президент в который раз призвал украинцев праздновать Пасху дома

Ситуация с COVID-19 показывает, что для коронавируса не важны национальность, пол или вероисповедание. Показывает, что нельзя относиться к болезни легкомысленно.

Об этом в ежедневном видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Поэтому еще раз призываю вас на Пасхальные праздники быть дома. И я рад, что, согласно социологическим опросам, почти 90% украинцев так и планируют сделать", – отметил он.

По словам президента, согласно договоренностям с украинскими медиагруппами, верующие смогут увидеть трансляцию богослужений из всех церквей на телевизионных каналах Украины.

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"Каждый из нас понимает, что в этом году придется менять традиции. И делать это ради собственной безопасности – это зрелость и мудрость нации. От нашего поведения на Пасху, от нашей дисциплины будут зависеть дальнейшие сроки карантина. Как я и говорил ранее – мы все хотим как можно быстрее преодолеть болезнь, иметь хорошее и традиционное лето. Давайте вместе постараемся ради общей цели и будем праздновать Пасху дома. Это касается не только освящение корзин, это касается и традиционных пикников, и походов в гости. Не в этом году. Ради безопасности себя и ближнего", – призвал Зеленский.

Также президент рассказал об инициативе студентов и курсантов учебных заведений Министерства внутренних дел Украины, которые на волонтерских началах доставляют продукты, лекарства и прочее необходимое лицам пожилого возраста.

"Это происходит во взаимодействии с оперативными штабами и центрами социального обслуживания, предоставляющими информацию о том, что нужно и как помочь. Считаю, это очень хороший пример для подражания. Я призываю лидеров студенческого самоуправления связаться с оперативными штабами в ваших регионах и присоединиться к такой помощи", – отметил президент.

Также президент традиционно дал совет, чем занять себя на карантине, предоставив ссылки, по которым можно найти большой сборник электронных книг из библиотек Украины. По разным жанрам и на любой вкус.

"Обогащаемся духовно, остаемся дома и будем здоровы, дорогие украинцы! Желаю вам 36,6! Бережем себя. Сбережем Украину", – резюмировал Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский уже говорил, что толпы людей на Пасху – это прямой путь заболеть COVID-19.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне в Минздраве объясняли, чем грозит массовое посещение церквей на Пасху.

О том, какой способ придумали на Закарпатье, чтобы в условиях карантина верующие могли освятить пасхальные корзинки, смотрите в ролике:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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