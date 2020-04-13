Зеленский: Толпы людей на Пасху – прямой путь заболеть COVID-19

Церкви в Украине готовятся к богослужениям в режиме онлайн на Пасху, а украинцы уже заказали более 14 тысяч посылок с освященными пасками, которые будут доставлены на этой неделе. В то же время президент Владимир Зеленский на традиционном совещании с членами правительства обсудил, как прошло Вербное воскресенье, сообщает Офис главы государства.

На совещании было отмечено, что на празднование Пасхи западного обряда в храмы пришло примерно 126 тыс. украинцев (в прошлом году, без карантина, было почти три миллиона человек). В то же время за нарушение карантинных мер во время богослужений Национальная полиция составила админпротоколы в семи областях.

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"Эти цифры показывают, что многие священнослужители и прихожане осознают страшную опасность, которую представляет эпидемия коронавируса. Ежедневно у нас заражаются уже не десятки, а сотни. И собрание, толпы на пасхальные праздники – прямой путь заболеть самому и заразить близких. Поэтому Пасха в новом формате в этом году – это настоящее проявление любви к ближнему", – подчеркнул Владимир Зеленский.

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Отметим, что из-за карантина украинцев призывали не идти в церкви на Вербное воскресенье, однако не все послушались. В разных областях страны н улице вблизи храмов собирались толпы и священники проводили богослужения. Сайт "Сегодня" рассказывал, как украинцы "соблюдали" карантин на церковные праздники.

В то же время глава МВД Арсен Аваков выразил недовольство посещением церквей украинцами в Вербное воскресенье. 12 апреля украинские правоохранители оформили 15 протоколов о нарушении карантинных мер.

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