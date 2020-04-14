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В Минздраве рассказали, чем грозит массовое посещение церквей на Пасху

14 апреля, 04:46

Елена Кузьмич

Это может привести к тому, что будет всплеск заболеваемости COVID-19

Массовое посещение церквей на Пасху может уничтожить успехи, которые были достигнуты в сдерживании эпидемии COVID-19 благодаря карантину, ведь в мире уже более двух миллионов человек на Земле заразилось коронавирусом.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы общались с Советом церквей, мы говорили со всеми главами церквей о том, нужно сделать все возможное, чтобы избежать массовых скоплений. Данные, которые у нас есть, говорят, что не так много было нарушений в церквях. Были единичные нарушения, когда верующих допустили в сами храмы, но в большинстве случаев украинцы собирались возле храмов, и были массовые скопления людей. Это приводит к тому, что были тесные контакты. И это может привести к тому, что будет всплеск заболеваемости COVID-19", – сказал он в одного из украинских телеканалов.

Пока эпидемия в Украине развивается по сценарию, который предусматривает не более 2% инфицированного населения.

"Это та динамика, которая позволит нам пройти эпидемию без большой нагрузки на систему здравоохранения и на экономика", – сказал он.

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Ляшко призвал украинцев отпраздновать Пасху дома, не нарушая карантина.

"Не хватит никаких сил ни полиции, ни эпидемиологов, чтобы закрыть все храмы и закрыть всех людей. Мы рассчитываем на сознательность людей. Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома, все религиозные обряды провести дома, ведь так легко разрушить в конце карантинных мероприятий все то, чего мы достигли, а мы достигли много чего", – сказал он.

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Ляшко напомнил, что решение о выходе из карантина будет приниматься по ситуации, которая сложится на 24 апреля.

"Маркерная точка – это 24 апреля, дата , которая нам покажет ситуацию, это как раз 5-7 день после Пасхи, мы увидим есть ли у нас всплеск после празднования этого праздника" – сказал он.

Ляшко отметил что Украина уже может проводить около 30 тыс. тестов в неделю, при необходимости это количество может быть увеличено.

При этом мощности системы здравоохранения могут позволить не более 3,5 тыс. одновременного пребывания пациентов с разными заболеваниями в отделения интенсивной терапии.

Ранее мы писали о том, как долго украинцы протянут без денег из-за карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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праздники карантин Пасха Украина МОЗ коронавирус Виктор Ляшко

Источник: Интерфакс-Украина

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