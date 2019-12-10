Зеленский объяснил, почему Путин выглядел злым на переговорах

Видео: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности о переговорах с российским коллегой.

Об этом шла речь во время пресс-конференции главы украинского государства после саммита в "нормандском формате".

Президент рассказал, что планировалось, что встреча продлится 20 минут, однако она длилась час и состояла из двух частей.

По словам Зеленского с Путиным очень сложно о чем договариваться, ведь приходится урегулировать каждое слово. "Я – быстрая человек. Раз-раз и договорились", – отметил украинский президент и добавил, что ожидал быстро договориться по ряду вопросов.

Реклама

Он уточнил, что тон разговора с российским президентом был разным – и легким, и напряженным.

"Можно ли договариваться? Трудно договариваться, очень, но сегодня были моменты, когда мы о чем-то договорились, о некоторых вещах", — признал Зеленский.

Также он прокомментировал, почему Путин выглядел злым на переговорах, мол, все лидеры государств были утомлены.

Зеленский добавил, что озвучивал свои позиции по Крыму, однако к деталям разговора не дошло.

Добавим, что в общей сложности лидеры России и Франции, Германии и Украины общались вчетвером более 5,5 часа, а после дали пресс-конференцию.

Напомним, что лидеры Франции, Германии, Украины и России собрались за одним столом впервые с 2016 года. До этого было пять "нормандских встреч" – две в 2014-м, две в 2015-м и последняя в октябре 2016 года. Главный вопрос переговоров – мир на Донбассе. Например, Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования ради налаживания бизнес-отношений с Москвой и не сильно вникают в тонкости процесса; Россия хотела протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками. А вот украинская сторона хотела получить контроль над границей (войска РФ и боевики убираются с Донбасса), развести войска по всей линии разграничения для прекращения огня и провести окончательный обмен пленными "всех на всех". Читайте все подробности с фото и видео встречи "Нормандской четверки" в Париже.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама