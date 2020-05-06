Ермак предложил "Нормандской четверке" изменить формат Контактной группы

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров государств "нормандского формата", сообщает пресс-служба президента Украины.

Украинская сторона предложила перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы ради ускорения минского процесса, в связи с чем президент Владимир Зеленский обновил Контактную группу и ввел в нее депутатов и чиновников. Глава ОПУ предложил на следующем заседании ТКГ 14 мая согласовать расширенные составы делегаций Украины, РФ и ОБСЕ.

"Мы подняли его ("минский процесс" – ред.) до очень высокого официального уровня … Высокий официальный статус членов делегаций позволит быстрее и эффективнее принимать решения, выполнять их и видеть, кто их не выполняет", – сказал Андрей Ермак.

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У Зеленского отметили, что украинская сторона также предложила привлечь к работе в подгруппах ТКГ приглашенных лиц, представляющих ОРДЛО, вынужденных переселенцев. По словам Ермака, Контактная групп будет привлекать этих людей к дискуссии, консультациям и согласованию вопросов, предусмотренных Минскими договоренностями. При этом он уточнил – никаких переговоров с боевиками.

Он настоял на прекращении огня на Донбассе и допуске ОБСЕ и Красного креста на оккупированные территории.

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"Это непосредственно касается жизни и здоровья людей, что является самым высоким приоритетом для Украины. Украина выполняет и будет выполнять все, о чем договорились лидеры (стран "нормандского формата" – ред.) в Париже. Именно с этой целью мы предложили новый формат ТКГ", – резюмировал Ермак.

Как сообщали новости "Сегодня", 30 апреля состоялись переговоры в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Трехсторонняя контактная группа должна будет обсудить детали нового перемирия на Донбассе и определить дату.

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В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что из парижских договоренностей частично выполнено лишь одной условие – обмен пленными. При этом он отметил, что Украина не включила в свое законодательство "формулу Штайнмайера". А во Франции призвали облегчить доступ гуманитарной помощи на оккупированный Донбасс.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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