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Зеленский одобрил реформирование прокуратуры

23 сентября, 17:32

Органы прокуратуры ждут большие изменения – президент подписал закон

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1032 о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры. Об этом свидетельствует карточка документа на сайте парламента.

"Возвращено с подписью от президента", – говорится в карточке закона.

В пояснительной записке к закону отмечается, что образованные в системе прокуратуры такие новые структуры, как Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров и Совет прокуроров Украины за последние годы оказались неспособными в полной мере независимо и эффективно выполнять возложенные на них функции.

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Также в президентском документе указывалось, что дальнейшее реформирование органов возможно лишь при условии осуществления первоочередных мероприятий по проведению оценки соответствия действующих прокуроров критериям профессиональной компетентности, добродетели и профессиональной этики. А также при условии предоставления возможностей для других кандидатов, которые имеют соответствующую подготовку, занимать должности в прокуратурах всех уровней.

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Так, например, теперь, чтобы стать генеральным прокурором, кандидат должен иметь юридические образование и опыт работы в области права не менее пяти лет. Кроме того, количество прокуроров уменьшится и изменится название Генеральной прокуратуры. Читайте подробней, как Рада реформировала ГПУ в Офис генпрокурора, и какие будут новшества.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее генпрокурор Руслан Рябошапка прогнозировал, сколько времени продлится реформа прокуратуры. Он считает, что максимум эта реформа затянется года на два.

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закон прокуратура Зеленский

Источник: Сегодня

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