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Зеленский одобрил введение в Украине контракта для госслужащих

24 сентября, 13:48

Теперь органы государственной власти смогут краткосрочно «подписывать» себе сотрудников

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон №1066 о перезагрузке власти, которым вводится в Украине возможность заключения контрактов с государственными служащими. Об этом сообщает Офис главы государства.

Благодаря внесенным изменениям в украинское законодательство новым законом предусматривается упрощение порядка принятия на государственную службу и освобождение от нее, повышение ответственности государственных служащих за достижение результатов их деятельности, а также предоставление возможности контрактной государственной службы.

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Как отмечал народный депутат Александр Корниенко во время выступления в парламенте, "запланировано, что 7% (от общего количества госслужащих) могут быть на контракте". По его словам, речь идет о более 14 тысячах человек, которые могут работать на контракте. Он объяснил, что контракт зачастую необходим для работы над каким-то проектом. Срок действия контракта не может составлять менее одного года и более пяти лет. Читайте больше, что значит принятый Радой закон о госслужбе по контракту.

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Также ранее мы писали о трудоустройстве украинцев. Трудовые договоры дают возможность устроиться в штат, а договоры подряда заключают для оказания конкретных услуг. Новости "Сегодня" разбирались, что такое трудовые отношения и как их правильно оформить в Украине.

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Источник: Сегодня

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