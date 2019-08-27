Зеленский определился с кандидатом в премьеры: СМИ выяснили подробности

Зеленский и руководство Офиса президента будут проводить собеседования и консультации по кандидатурам других членов правительства

Фото: Facebook Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский будет предлагать парламенту назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники на условиях полной анонимности.

Как сообщается, в среду Зеленский и руководство Офиса президента будут проводить собеседования и консультации по кандидатурам других членов правительства.

"Это не какое-то недоверие к Гончаруку, а понимание, что так или иначе деятельность любого министра будет влиять на репутацию президента и он несет ответственность. Так воспринимает общество", – объясняет природу собеседований министров один из источников.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что кандидатов в премьеры двое, но не назвал их фамилии.

"Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое", – сказал президент.

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По его словам, новый премьер должен быть готов к решению проблем в экономике.

Ранее избранный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что несколько министров действующего правительства могут сохранить свои портфели в новом Кабмине.

Более детально о возможном главе нового правительства читайте в материале: Самый "закрытый" кандидат в премьеры: что непросто, но можно узнать об Алексее Гончаруке.

Ранее мы писали, что в Офисе президента упростили правила визитов.

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