Зеленский отказался встречаться с адвокатом Трампа: президент назвал причину

Владимир Зеленский / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент Украины Владимир Зеленский не встречался с личным адвокатом своего американского коллеги Руди Джулиани. Об этом глава государства рассказал во время пресс-марафона 10 октября в Киеве.

"Во-первых, это не уровень президента Украины встречаться с адвокатом, несмотря на его опыт и влияние на Белый дом", – сказал Зеленский.

Глава государства также напомнил о том, что для встречи с ним есть определенная процедура, которая предусматривает обращение в МИД, а о визите Джулиани в Киев ему стало известно из прессы.

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"У меня есть формат встреч. Обращаются в Министерство иностранных дел и на уровне дипломатов организовываются встречи не только с лидерами государств, с послами, министрами иностранных дел, с предпринимателями, с адвокатами, но есть определенный путь к этой встрече. Поэтому сказал, что не встречаюсь в таком формате", – пояснил он.

Кроме того, президент прокомментировал и встречу с Джулиани его помощника Андрея Ермака. Владимир Зеленский не видит в этом ничего предосудительного, если темой переговоров был предстоящий визит президента Украины в Белый дом. В то время, по словам Зеленского, ему неизвестны многие детали встречи.

Напомним, изначально визит Руди Джулиани в Киевбыл запланирован на май 2019 года, однако вскоре стало известно, что поездка была отменена.

Американские демократы подозревают, что на переговорах с Ермаком Джулиани мог давить на Украину для поиска компромата на экс-вице-президента США Джо Байдена. Это стало поводом для начала процедуры импичмента в Конгрессе.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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