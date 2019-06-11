Зеленский отменил очередные указы Порошенко
Президент также утвердил проведение открытого конкурса по отбору кандидатов в Высший совет правосудия
Глава государства Владимир Зеленский отменил указы пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия. Соответствующие новые указы появились на сайте президента.
Так, 13 мая экс-президент указами №217 и 218 назначил членами высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова. Но Зеленский сегодня своими указами №358 и 359 отменил решения Порошенко.
Кроме того, указом №357 утвердил проведение открытого конкурса по отбору кандидатов на должность членов Высшего совета правосудия. Должна быть образована соответствующая комиссия, в которую вошли доктора наук и профессоры в юриспруденции Юрий Волошин, Николай Онищук, Александр Пасенюк, Ольга Поединок, Владимир Сущенко.
Также данным указом признаются такими, которые утратили силу следующие указы Порошенко: №65 от 11 марта 2019 года "Вопрос проведения открытого конкурса по отбору кандидатов для осуществления президентом Украины назначения членов Высшего совета правосудия" и №203 от 8 мая 2019 "О внесении изменений в указ президента Украины от 11 марта 2019 №65".
Напомним, недавно президент встречался с главой Верховного Суда Валентиной Данишевской и председателем Высшего антикоррупционного суда Еленой Танасевич. Зеленский пообещал помочь запустить работу Антикоррупционного суда.
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