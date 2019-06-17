Зеленский отправляется в Париж и Берлин: подробности визита
Президент Украины проведет ряд встреч с главами государств и другими высокопоставленными лицами
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетит с рабочим визитом Францию, а завтра уже окажется в Германии. В течение двух дней глава государства проведет встречи с высшим руководством этих стран.
Так, сегодня Зеленский проведет вторую свою встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня посетит с официальным визитом Французскую Республику, а 18 июня – Федеративную Республику Германия. Программой визитов предусмотрены встречи с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также представителями бизнеса", – сообщали в Администрации президента.
Также стало известно, что в Германии украинский лидер встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и немецким канцлером. Позже представитель федерального правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщила подробности запланированной встречи Зеленского и Меркель.
Напомним, если с Меркель Зеленский общался только по телефону, то с президентом Франции Эммануэлем Макроном он уже успел увидеться еще во время избирательной кампании в Украине. На тот момент еще кандидат в президенты Украины приехал в Париж вместе со своей делегацией. Позже Зеленский рассказывал, что ему понравилась встреча с Макроном.
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