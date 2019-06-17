Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости политики

Зеленский отправляется в Париж и Берлин: подробности визита

17 июня, 07:57

Президент Украины проведет ряд встреч с главами государств и другими высокопоставленными лицами

Фото: REUTERS/Francois Lenoir
Фото: REUTERS/Francois Lenoir.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетит с рабочим визитом Францию, а завтра уже окажется в Германии. В течение двух дней глава государства проведет встречи с высшим руководством этих стран.

Так, сегодня Зеленский проведет вторую свою встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня посетит с официальным визитом Французскую Республику, а 18 июня – Федеративную Республику Германия. Программой визитов предусмотрены встречи с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также представителями бизнеса", – сообщали в Администрации президента.

Также стало известно, что в Германии украинский лидер встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и немецким канцлером. Позже представитель федерального правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщила подробности запланированной встречи Зеленского и Меркель.

Напомним, если с Меркель Зеленский общался только по телефону, то с президентом Франции Эммануэлем Макроном он уже успел увидеться еще во время избирательной кампании в Украине. На тот момент еще кандидат в президенты Украины приехал в Париж вместе со своей делегацией. Позже Зеленский рассказывал, что ему понравилась встреча с Макроном.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Германия, Франция, визит, Зеленский

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский отправляется в Париж и Берлин: подробности визита". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский в Мариуполе посетил меткомбинат и вышел в открытое море

Вчера, 23:09

Президент поздравил жителей города с годовщиной освобождения от боевиков

Зеленский в море на учениях пограничников: появилось новое видео из Мариуполя

Вчера, 16:32

Президенту показали задержание нарушителей границы в Азовском море

У Путина рассказали, когда будут готовы ко встрече с Зеленским

Вчера, 15:18

Путину нужно понять, какие подходы в Зеленского относительно отношений между странами

Зеленский искупался в фонтане Мариуполя: забавное видео

Вчера, 11:53

За президентом пришлось намочить костюмы и его телохранителям

Эксперты рассказали, как охладить квартиру без кондиционера

Как перестать потеть

"Беги отсюда!": спасшаяся пассажирка рассказала о произошедшем

"Ждем дома": Зеленский прокомментировал решение Трибунала ООН

Названа самая вредная пищевая привычка

Эксперт назвал дату и причины масштабного кризиса в России

Зелёное бедствие: центр Одессы задыхается от сероводорода

Что делать, если соседи шумят и не дают спать

Трамп назвал альтернативу «Северному потоку-2»

Смартфон: Как отличить оригинальный от подделки

Цена на функциональный вентилятор рухнула до предела

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Сегодня, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники

15 июня, 07:51

Майские дожди и аномально жаркая погода в июне внесли коррективы в объемы урожая и цены на продукты

Жара испытывает на прочность: прогноз погоды в Украине на неделю

15 июня, 07:37

В понедельник, 17 июня на западе страны льет и гремит, в остальных регионах сухо

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Звезда "Кадетов" изменился до неузнаваемости

Рынок электроэнергии с 1 июля. Что принял Кабмин 5 июня?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь