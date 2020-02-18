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Зеленский отреагировал на эскалацию на Донбассе

18 февраля, 10:57

Противник неожиданно бросил большие силы и попытался прорвать оборону ВСУ

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назвал сегодняшнее наступление боевиков на Луганском направлении попыткой сорвать мирный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил особый цинизм оккупационных войск, которые пошли в наступление в пятую годовщину дебальцевской трагедии.

"Воины Вооруженных сил Украины дали достойный отпор агрессору. К сожалению, с нашей стороны есть потери. По состоянию на сейчас бой завершен. Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это – попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но уверенными шагами. Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах", – написал Зеленский.

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Глава государства добавил, что курс Украины на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным – так же, как и решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины.

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Как уже писали новости "Сегодня", на Донбассе боевики пошли на прорыв. Штаб Объединенных сил сообщил, что сегодня утром противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Военные отмечают, что бойцы дали достойную "ответку", но потери большие с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще четверо ранены.

Отметим, что у боевиков тоже один погибший, но пять тяжело раненных. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины.

В свою очередь военный эксперт рассказал подробности наступления боевиков на Бахмутке. Константин Машовец отметил, что противник ударил по классической схеме – в стык двух бригад.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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Донбасс Владимир Зеленский ООС

Источник: Сегодня

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