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Военный эксперт рассказал подробности наступления боевиков на Бахмутке

18 февраля, 10:26

Противник ударил по классической схеме - в стык двух бригад, сообщает Машовец

/ Фото: AFP

Боевики т.наз. "ЛНР" пошли на прорыв в районе Золотого и трассы "Бахмутка" двумя ударными группами, которые поддержали ствольная артиллерия и минометы крупного калибра.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, противник ударил по классической схеме – в стык двух бригад (72-й и 93-й)

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"Судя по всему, замысел командования противника – выбить наши подразделения с плацдарма на Северском Донце в районе Новотошковка – Крымское... или по крайней мере, оттеснить от дороги на Северодонецк в пойму реки", – пишет офицер ВСУ.

"Ещё одним участком приложения усилий противника стал участок у Новотошковки и Ореховое. Надо понимать, это фланговое обеспечение действий по плацдарму, с целью сковать наши тактические резервы на этом участке", – продолжил координатор "Информсопротвиления".

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Фото: "Сегодня"

Он подтвердил, что ВСУ понесли потери.

"Противник использовал предварительное огневое подавление нашей системы обороны (то, что называется артподготовкой). Её характер и интенсивность (командование противника массировало на этом участке огневые средства) свидетельствует о предварительной подготовке противника к активным действиям на этом участке", – подытожил Машовец.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что от огня противника украинские военные потеряли убитыми шестеро и ранеными 10 человек .

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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