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На Донбассе боевики пошли на прорыв: потери с обеих сторон, подробности

18 февраля, 09:09

Бой завязался сегодня утром, оккупанты попытались прорвать линию обороны

/ Фото: Минобороны РФ

На Донбассе в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный противник атаковал позиции украинской армии и попытался прорвать линию разграничения, сообщает штаб Объединенных сил.

"Сегодня утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", – сообщают военные.

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В ООС отмечают, что под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

"По состоянию на сейчас идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери. Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, дают адекватный ответ вооруженным формированием Российской Федерации, оккупантам наносится огневое поражение с целью подавления их вооруженной активности. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении.

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Фото: dotp.dn.ua

Как сообщали новости "Сегодня", 17 февраля боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на передовой, при этом продолжая применять запрещенное вооружение. Читайте подробней, как прошли сутки на Донбассе.

Также мы писали, что Россия сняла ограничения на обстрелы для боевиков. По данным главного управления разведки Минобороны Украины, оккупанты также распространяют слухи о якобы "блицкриге ВСУ".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики ООС

Источник: Сегодня

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