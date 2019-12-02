Зеленский отреагировал на гибель спецназовцев СБУ на Донбассе

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью на Донбассе двух сотрудников спецподразделения СБУ "Альфа". Об этом он написал в Facebook.

"Двое погибших военнослужащих. Вечная память героям. Соболезнования семьям и близким. Теряем лучших. Мы обязательно добьемся прекращения огня. Это прекращение детских слез, материнской боли и потерь наших собратьев", – написал Зеленский.

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Как сообщали новости "Сегодня", 1 декабря боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применяя при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Не обошлось без потерь у ВСУ. В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе.

Военные сообщили, что диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований РФ попыталась проникнуть в тыл позиций Объединенных сил. Командование ООС применило очередной резерв. Во время выполнения боевого задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались двое украинских военнослужащих. Журналист Назар Приходько уточнил, что погибли два снайпера Центра спецопераций СБУ.

Позже полковник СБУ подразделения "Альфа" Роман Костенко назвал имена погибших спецназовцев. Также он рассказал, что бойцы этого спецподразделения выполнили немало задач на фронте.

Напомним, 19 ноября умер командир 128-й бригады после подрыва на мине. Подробней смотрите в сюжете:

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