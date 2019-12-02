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Вражеские обстрелы и потери ВСУ: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе

2 декабря, 07:10

Боевики снова применили запрещенное «Минском» оружие

/ Фото: Getty Images

За прошлые сутки, 1 декабря, боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Из-за подрыва на неизвестных устройствах погибли двое украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре ООС.

"1 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили два обстрела. Вблизи Новолуганского велся огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Зайцево стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Еще пять вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Неподалеку Лебединского оккупанты ударили из РПГ и крупнокалиберных пулеметов, а в районе Новогригорьевки – из минометов калибра 82 мм. Вблизи Красногоровки стреляли из крупнокалиберных пулеметов. У Павлополя велся огонь из СПГ и стрелкового оружия, а неподалеку Широкино – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 1 декабря, во время выполнения боевой задачи, на неведомых взрывчатых устройствах подорвались два украинских военнослужащих. В результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва", - рассказали в ООС.

Отметим, что в последнее время на Донбассе отмечается резкое уменьшение количества обстрелов. Как сообщали новости "Сегодня", в последний день осени враг немного приутих и было рекордно мало атак. Так, 30 ноября противник только четыре раза беспокоил силы ООС.

Пока на передовой продолжаются обстрелы, в тылу враг тоже не дремлет: в Донецкой области продолжается охота на патриотов. Бывшей пленнице боевиков на огороде установили растяжку с гранатой. Только чудом обошлось без жертв. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы ООС

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