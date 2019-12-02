"Это не "маски-шоу" на обысках": офицер "Альфы" назвал имена погибших спецназовцев

Фото: facebook.com/kostenko.roman83

Мы уже писали о гибели на Донбассе двух снайперов СБУ, а ветеран войны на Донбассе, полковник СБУ подразделения "Альфа" Роман Костенко подтвердил, что действительно погибли бойцы элитного спецподразделения. Об этом он написал в Facebook.

Он отметил, что бойцы этого спецподразделения выполнили немало задач на фронте.

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"Очередное трагическое сообщение с Донбасса – при выполнении боевого задания погибли два офицера спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины – Денис и Дмитрий. Это тяжелое горе для их родных и невосполнимая потеря для боевых собратьев. А также это напоминание о том, что бойцы "Альфы" – это не "маски-шоу" на обысках, а это защитники родины, которые ежедневно рискуют, а часто и жертвуют своими жизнями ради мирного неба над Украиной. Я хорошо знал Дениса и Дмитрия, мы вместе прошли через многие испытания и выполнили немало задач. Это были сильные, надежные и мужественные воины, высококвалифицированные профессионалы, настоящие офицеры и патриоты Украины. Покойтесь с миром, ребята", – написал Костенко.

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Как сообщали новости "Сегодня", 19 ноября умер командир 128-й бригады после подрыва на мине. Он скончался в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона, где находился в тяжелом состоянии даже после операции. Он подорвался на мине, когда проводил личный осмотр передовых позиций в районе села Новотроицкое в составе небольшой группы военнослужащих.

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