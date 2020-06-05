Зеленский ответил на петицию о предотвращении домашнего насилия

Глава государства пообещал внести документ в Раду после прохождения необходимых процедур

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию о ратификации Стамбульской конвенции относительно борьбы с насилием в семье.

Об этом в своем Facebook сообщила автор обращения Виктория Зинчук.

"Президент внесет в порядке законодательной инициативы на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О ратификации конвенции Совета Европы в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями" после представления Министерством иностранных дел в установленном порядке электронных предложений", – говорится в ответе, подписанном главой государства.

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При этом Зинчук отметила, что она вместе с оргкомитетом "Марша Женщин-2020" будет искать контакты для сотрудничества с МИДом, чтобы продолжить работу над представлением документа в парламенте.

Напомним, ранее Владимир Зеленский ответил на петицию, авторы которой требовали увольнения главы Офиса президента Андрея Ермака и привлечения его к ответственности.

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В то же время уже десятки "слуг народа" обратились к Зеленскому из-за угрозы прямых переговоров с "ЛДНР". Народные депутаты опасаются, что создание Консультационного совета нарушит позицию Киева.

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