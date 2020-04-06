Зеленский ответил на петицию об отзыве подписей по консультациям с ОРДЛО

Президент объяснил, почему не будет отзывать подписи Ермака и Кучмы

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отозвать подписи представителя Украины в Трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы и главы Офиса президента Андрея Ермака под протоколом заседания о создании консультативного совета с участием представителей ОРДЛО.

Ответ главы государства был опубликован на его официальном сайте в разделе петиций.

В частности, Зеленский заявил, что, по его мнению, протокол заседания носит декларативный характер: документ не является международным договором, не несет никаких последствий и не говорит о признании отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"По результатам заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года был подписан рабочий документ – протокол, который носит декларативный характер и не предусматривает наступление правовых последствий (возникновение обязательств сторон), в том числе никоим образом не легитимизирует субъектность ОРДЛО", - говорится в ответе главы государства.

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Зеленский подчеркнул, что протокол не является международным договором и, поручение президента на подписание или решение об отзыве подписей под рабочим документом, не урегулировано законодательством Украины.

По словам президента, подписание протокола о создании консультативного органа "является частью текущей работы по реализации Комплекса мер".

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Отметим, что автор петиции требовал отзыва подписей Ермака и Кучмы, собрала необходимое количество голосов для рассмотрения президентом.

Как сообщали новости "Сегодня", глава Офиса президента Андрей Ермак четко заявил, что не будет никаких прямых переговоров с боевиками. Он напомнил, что в рамках принятых в 2015 году Минских соглашений Украина взяла на себя обязательства согласовать несколько вопросов, в частности, конституционную реформу в части децентрализации и вопрос выборов с представителями ОРДЛО в рамках ТКГ. Речь идет не о боевиках в Консультативном совете, а о жителях оккупированных территорий, переселенцах, которых хотят ввести в этот новый орган.

В то же время уже десятки "слуг народа" обратились к Зеленскому из-за угрозы прямых переговоров с "ЛДНР". Народные депутаты опасаются, что создание Консультационного совета нарушит позицию Киева.

Вопрос создания Консультативного совета в рамках ТКГ и возможных переговоров с ОРДЛО был подробно обсужден в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера":

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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