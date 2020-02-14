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Зеленский переговорил с Путиным: стали известны подробности

14 февраля, 15:06

Украинский лидер перед отлетом на Мюнхенскую конференцию созвонился с Кремлем

/ Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Офис главы украинского государства.

Главы государств первым делом обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время "нормандского саммита" 9 декабря 2019 года в Париже. Кроме того, подняли вопрос подготовки к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки".

Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин обсудили вопрос нового обмена удерживаемыми лицами, которые находятся в плену не только на Донбассе, но и в Крыму, и на территории России.

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Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.

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Отметим, что в последнее время в Украине и России заговорили о возможном срыве встречи "Нормандской четверки" в Берлине, которая запланирована на апрель. В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак не исключил возможность встречи Зеленского с Путиным еще до "нормандского саммита". А вот недавно сам Владимир Зеленский указал на важный момент встречи с Путиным. Он убежден, что после первого их рандеву российский лидер понял, что от него хочет украинский народ.

Напомним, в декабре 2019-го Зеленский и Путин впервые встретились – это произошло на саммите "Нормандской четверки" в Париже. На тех переговорах на уступки не пошел ни один президент, хоть и удалось вернуть пленных. И теперь, за два месяца до следующей такой встречи в Берлине, мы слышим очередные "хотелки" Москвы – бессрочный особый статус Донбасса и его закрепление в Конституции. Сайт "Сегодня" выяснил, какой пакет документов по Донбассу готовит Офис президента. Подробней читайте в материале "Выборы на Донбассе и амнистия: с чем Зеленский поедет на вторую встречу с Путиным".

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Владимир Зеленский Владимир Путин телефонный разговор

Источник: Сегодня

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