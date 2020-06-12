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Коронавирус в Украине второй день ставит антирекорд: почти 700 зараженных

12 июня, 07:46

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Инфекция уже унесла жизни 870 украинцев

В Украине за прошлые сутки, 11 июня, зафиксировали 683 новых случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии в стране COVID-19 заболели 29 753 человека. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

Инфекция уже унесла жизни 870 украинцев (16 за последние сутки). Еще 13 567 зараженных удалось вылечить (426 за последние сутки).

Напомним, ранее на традиционном совещании на Банковой президент Владимир Зеленский заявил, что Украина прошла первую волну эпидемии без больших потерь и ко второй уже будет более подготовлена.

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Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 12 июня

Как сообщали новости "Сегодня", в Минздраве уже готовятся к возможной второй волне эпидемии осенью. Там говорят, что будут опираться на полученный опыт противостояния коронавирусу, в том числе, какие ограничения работают, какие нет. Сейчас же идет этап сдерживания эпидемии, поскольку открываются определенные сферы экономики и Украина приспосабливается жить в новых условиях после смягчения карантина. А тем временем главный санврач страны Виктор Ляшко рассказывал, почему Украина не разрабатывает вакцину от коронавируса.

Смотрите также видеообращение Степанова по ситуации с медреформой и критикой в адрес Минздрава:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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