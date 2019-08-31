Зеленский: Первый раз звонил Путину по просьбе родственников пленных моряков

Президент Украины Владимир Зеленский первый раз позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину по просьбе родственников военных моряков, незаконно удерживаемых в России.
"Я позвонил ему потому, что я видел решение трибунала международного о возвращении наших моряков и кораблей. Я вижу, что все сроки прошли и никто нам не возвращает наших ребят, я просто понял, что мы не можем ждать, потому что ежедневно мы теряем наших людей на фронте и мы теряем возможности влияния на запад по поводу возвращения наших моряков...", – сказал Зеленский в программе "100 дней президента", обнародованной в субботу вечером на одном из украинских телеканалов.
Он рассказал, что неоднократно встречался с родственниками моряков и они говорили: "никто, ни адвокаты, ни омбудсмены (хотя омбудсмены работают), никто ни наши международные защитники, нам никто не возвратит наших детей, позвоните, пожалуйста, Путину".
По словам Зеленского, он говорил с Путиным 30 минут о возвращении моряков, о ситуации на Донбассе.
Президент подчеркнул, что информация, которой владеет он и Путин о ситуации на Донбассе отличаются.
По его словам, все партнеры Украины были против того, чтобы он провел телефонные переговоры с президентом РФ .
О переговорах с Путиным по освобождению пленных моряков и Донбассу смотрите с 4:30:
Новости "Сегодня" сообщали, что у Путина сказали, идут ли переговоры об обмене украинских моряков.
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