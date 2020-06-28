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Зеленский почтил творца первой украинской Конституции (фото)

28 июня, 11:34

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства возложил цветы к памятнику гетману в Киеве

Президент Владимир Зеленский сегодня уже поздравил украинцев с Днем Конституции и почтил память создателя первой украинской Конституции Пилипа Орлика.

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Об этом сообщает Офис президента.

Глава государства возложил цветы к памятнику гетману в Киеве. В церемонии также принял участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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В 1710 году гетман Филипп Орлик подписал документ "Пакты и Конституция прав и вольностей Войска Запорожского". Затем Основной закон утвердили на собрании казачества возле городка Бендеры в Молдове. Украинская Конституция стала первой в мире, которая разделила власть на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Конституция Орлика свидетельствует о давних демократических традициях украинцев – это документ появился на 77 лет раньше американского Основного закона и на 81 год раньше польской Конституции.

В данном документе отмечалось, что Украиной должны управлять гетман и Генеральная рада, в которую должны входить генеральная старшина, полковники и по одному представителю от каждого полка из числа заслуженных казаков. Важнейшие вопросы должны были решаться на старшинско-казацкой раде, которая должна была собираться трижды в год

Как сообщали новости "Сегодня", с Днем Конституции украинцев поздравил и премьер-министр Денис Шмыгаль. Он напомнил, что когда-то мир признавал нашу Конституцию самой демократичной. Она провозгласила, что главным в Украине является человек.

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Владимир Зеленский Пилип Орлик День Конституции

Источник: Сегодня

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