Зеленский подал в Раду законопроект об украинском гражданстве: что он предполагает

/ Фото: president.gov.ua

Ранее президент Владимир Зеленский упростил процедуру приобретения гражданства для иностранцев, а теперь хочет внести изменения в законодательство для совершенствования правового обеспечения регулирования вопросов украинского гражданства и подал в Верховную Раду соответствующий законопроект, сообщает Офис главы государства.

Зеленский намерен актуализировать отдельные положения законодательства относительно приобретения и прекращения гражданства Украины и урегулировать вопросы, определяющие основания, при наличии которых не допускается приобретение лицом гражданства Украины.

Так, законопроект предусматривает освобождение определенных категорий лиц от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины при условии составления ими присяги гражданина Украины и представления ими декларации об отказе от иностранного гражданства. Речь идет о таких категориях людей:

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лица, проходящие (проходивших) военную службу по контракту в ВСУ, которые защищали Украину от вооруженной агрессии;

лица, являющиеся гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и преследуются в своей стране.

Также законопроект предлагает расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению; сократить перечень независящих от лица причин неполучения документа о прекращении иностранного гражданства; пересмотреть основания для потери гражданства Украины; уточнить основания отмены решения об оформлении приобретения гражданства и тому подобное.

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Кроме того, документ вносит изменения в законодательство, предусмотрев представление декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, претендующими на государственных должности.

Справка: обязательство прекратить иностранное гражданство – это письменно оформленное заявление иностранца о том, что в случае приобретения гражданства Украины он прекратит гражданство другого государства и в течение двух лет с момента приобретения им гражданства Украины подаст документ о прекращении гражданства другого к органу, который выдал ему временное удостоверение гражданина Украины.

Декларация об отказе от иностранного гражданства – это документ, в котором иностранец, который взял обязательство прекратить иностранное гражданство и у которого существуют независимые от него причины неполучения документа о прекращении иностранного гражданства, удостоверяет свой отказ от другого гражданства.

Напомним, еще летом украинские чиновники активно обсуждали вопрос о двойном гражданстве, поскольку в инаугурационной речи президента Владимира Зеленского была озвучена идея о том, чтобы украинцев за рубежом сделать ближе к Украине. Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в интервью сайту "Сегодня" рассказывал о новых идеях по введению двойного гражданства в Украине.

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