Зеленский подписал первый в своей жизни закон

Глава государства одобрил отпуск для людей в случае усыновления ими ребенка

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 30 мая закон о предоставлении отпуска усыновителям. Об этом стало известно во время представления проекта Офиса главы государства в Администрации президента.

"Господин президент, позвольте попросить вас подписать первый закон в вашей жизни … Он устанавливает новые правила предоставления отпуска работникам в связи с усыновлением ребенка. Это первая ваша подпись (закона) как президента", – сказал глава АП Андрей Богдан и передал президенту документ на подпись.

В пояснительной записке к закону указывается, что работникам, усыновившим ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, предоставляется одноразовый оплачиваемый отпуск в связи с усыновлением ребенка продолжительностью 56 календарных дней (70 календарных дней – при усыновлении двух и более детей) без учета праздничных и нерабочих дней.

Такой отпуск предоставляется при условии, что заявление о предоставлении отпуска поступило не позднее трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка. В случае усыновления ребенка, указанные отпуска предоставляются одному из супругов по их усмотрению.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент передал в Верховную Раду закон об импичменте, однако депутаты отказались его рассматривать и приняли альтернативный о Временных следственных комиссиях, в котором прописано положение о процедуре устранения главы государства от власти. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал этот закон и передал его в АП. В то же время у Зеленского назвали условие для подписания закона о ВСК.

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