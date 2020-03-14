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Зеленский подписал указ о закрытии границ

14 марта, 19:34

Руслан Ровик

Президент ввел в действие решение СНБО о борьбе с коронавирусом

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о противодействии распространению коронавируса и закрытии границ.

Об этом идет речь в документе, подписанном главой государства.

Президент постановил ввести в действие решение СНБО "О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

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Указ вступает в силу со дня опубликования. Контроль за выполнением данного решения СНБО Зеленский оставил за собой.

В документе указано, что с полуночи 17 марта на протяжении двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

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Для граждан Украины, путешествующих на своем транспорте, пункты пропуска будут открыты.

Кроме того, с полуночи 16 марта в течение двух недель прекращается въезд на территорию Украины иностранцев, за исключением лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Украины.

Напомним, ранее правительство решило ввести карантин на всей территории Украины, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Были закрыты все учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

Смотрите также обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в связи с коронавирусом:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин СНБО границы Владимир Зеленский коронавирус

Источник: Сегодня

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