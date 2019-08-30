Зеленский подписал указ об назначении Абромавичуса главой "Укроборонпрома"

Перед этим президент Украины уволил Павла Букина с должности главы «Укроборонпрома»

Айварас Абромавичус. Фото: me.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Айвараса Абромавичуса генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом говорится на сайте главы государства.

"Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром ", – говорится в тексте указа.

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Перед этим президент Украины своим указому уволил Павла Букина с должности главы "Укроборонпрома".

Сегодня на предприятиях "Укроборонпрома" работает 70 тысяч человек.

Как сообщали новости "Сегодня", Абромавичус в своем заявлении о будущем "Укроборонпрома" отмечал, что не нужно ликвидировать госконцерн, а вместо этого нужно заменить менеджмент в нем. По его словам, в наблюдательном совете должны быть люди разных специальностей, а не только военные.

Говоря о слабых местах Укробронпрома, Абромавичус заявил: "Все что касается закупок, финансов, юридических вещей… к сожалению – специалисты с низкой квалификацией. И их нужно поменять".

Напомним, до февраля 2016 года АйварасАбромавичус был министром экономического развития и торговли Украины, но сам подал в отставку. После этого экс-министр нашел новую работу в Украине.

Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.

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