Зеленский подписал закон о документах переселенцев: подробности

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины" № 371-IX. Этот закон Верховная Рада приняла 12 декабря 2019 года.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Закон регулирует вопросы оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, проживающим в зоне проведения АТО/ООС или переселившимся из такой зоны во время проведения АТО.

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Гражданам, проживающим в зоне проведения АТО/мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны в Донецкой и Луганской областях, документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, оформляет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по месту обращения лица или его законного представителя к уполномоченным органам, осуществляющим свои полномочия на территории области, в которой проводится АТО. мероприятия по обеспечению нацбезопасности и обороны.

Оформление таких документов гражданам, которые переселились из зоны проведения АТО/мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по фактическому месту жительства, пребывания лица.

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Для внесения сведений о месте жительства в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, гражданам, проживающим или проживавшим в зоне проведения АТО/мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

Напомним, что ранее Зеленский пообещал ветеранам и переселенцам дешевые кредиты на жилье. Украинцы, пережившие войну на Донбассе, получат доступ к льготной ипотеке, предусмотренной госпрограммой.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что к переговорам в рамках ТКГ нужно привлечь переселенцев с Донбасса.

Видео: телеканал "Украина"

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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