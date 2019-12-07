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К переговорам в рамках ТКГ нужно привлечь переселенцев с Донбасса – Зеленский

7 декабря, 10:33

Президент отметил, что не все, кто проживает на Донбассе, являются сепаратистами

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к переговорам в Минске в рамках работы Трехсторонней контактной группы необходимо привлечь переселенцев с Донбасса. Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Я думаю, что в Трехсторонней группе у нас должны быть представители Донбасса, переехавшие в Киев, другие города, если они говорят: разговаривайте с жителями оккупированных территорий – это очень просто, давайте разговаривать со всеми. Те, кто переехал, пусть они приедут в Минск, сядут за стол и скажут, почему они переехали, что произошло. Это правильно", – заявил глава государства.

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Видео: телеканал "Украина"

Зеленский отметил, что необходимо понимать, что не все, кто проживает на Донбассе, являются сепаратистами.

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"Многие люди, которые пересекают КПВВ, – я с ними встречался в Станице Луганской, в Золотом, – хотят прекращения войны. Они говорят, что не хотят в Россию, что они украинцы и хотят быть в Украине", – добавил он.

Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

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