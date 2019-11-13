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Зеленский подписал закон о защите обличителей коррупции

13 ноября, 19:35

У президента сообщили, что закон позволит создать новую эффективную систему предотвращения коррупции

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Владимир Зеленский подписал закон об обличителях коррупции, одобренный Верховной Радой 17 октября. Об этом 13 ноября информирует пресс-служба главы государства.

"Задачей документа является совершенствование законодательства Украины в сфере защиты обличителей коррупции с целью его согласования с международными стандартами и лучшими практиками", – говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что закон определяет правовой статус обличителей – людей, сообщивших о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, – и устанавливает права, гарантии и механизмы их защиты.

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В сообщении также сказано, что закон позволит создать новую эффективную систему предотвращения коррупции на основе международных стандартов, которая будет способствовать снижению уровня коррупции в государстве, а следовательно – развитию экономики и росту благосостояния граждан.

На сайте Рады указано, что сегодня документ "возвращен с подписью от президента".

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Как писали новости "Сегодня", перед голосованием за принятие закона в целом заместитель председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко отметила, что этот законопроект является критически важным для власти, поскольку коррупция стала чрезвычайной проблемой для общества.

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коррупция закон Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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