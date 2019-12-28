Зеленский подтвердил обмен пленными 29 декабря

Президент Владимир Зеленский заявил, что 29 декабря состоится обмен удерживаемыми лицами .
Об этом глава государства сказал в селе Долгое-Калужское во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, сообщает Укринформ.
"Должен быть обмен завтра. Мы ждем этого. Пока не завершена полная верификация всех людей", – сказал Зеленский. Он отметил, что этот вопрос является самой сложной задачей в этом году.
Напомним, в рамках обмена пленными Фрунзенский райсуд Харькова на заседании в субботу, 28 декабря, огласил приговор для Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова, обвиняемых в организации теракта возле Дворца спорта в Харькове 22 февраля 2015 года.
Всех троих признали виновными и приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества и возмещением ущерба потерпевшим. Суд решил, что их вина полностью доказана, а непризнание вины назвал голословным.
В то же время, Дворникова, Тетюцкого и Башлыкова отпустили из-под стражи под личное обязательство ради обмена пленными.
Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео" .
Все подробности в спецтеме Обмен пленными
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