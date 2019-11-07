Зеленский поговорил с Эрдоганом: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом, во время которого стороны обсудили состояние подготовки к проведению в Киеве очередного заседания Стратегического совета высокого уровня под председательством глав государств.
Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский и Эрдоган отметили взаимный настрой на усиление сотрудничества на всех направлениях. Также была отмечена важность активизации переговоров о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией.
Зеленский поприветствовал участие турецких компаний на выставке "Оружие и безопасность-2019", а также подчеркнул важность украино-турецкого сотрудничества в оборонной сфере.
Эрдоган, в свою очередь, напомнил о неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поприветствовал совершенные шаги касательно мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
Как сообщалось, в развитие договоренностей, достигнутых сторонами во время официального визита президента Украины в Турецкую Республику 7-8 августа текущего года, Зеленский и Эрдоган обсудили планы по проведению в Киеве до конца текущего года очередного заседания Стратегического совета высокого уровня.
Президент Турции проинформировал о результатах своего визита в РФ. В этом контексте турецкий лидер подтвердил неизменность поддержки со стороны Анкары суверенитета и территориальной целостности Украины, говорится в сообщении.
Напомним, в Турции Зеленский призвал Эрдогана, чтобы турецкий бизнес инвестировал деньги в Украину идовел товарооборот между двумя странами до 10 млрд долларов в год. Он также заметил, что Украина должна стать "магнитом" для иностранных инвесторов.
Новости "Сегодня" также сообщали, что Эрдоган хочет, чтобы переговоры по ЗСТ Украины и Турции вышли на финишную прямую.
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