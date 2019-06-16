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Зеленский показал фото родителей и поздравил с Днем отца

16 июня, 13:33

Фото и поздравление президент Украины опубликовал на странице в Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с днем отца. Соответствующее поздравление и фото своих родителей он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Сегодня День отца. Приветствую всех родителей и, конечно, своего. Александр Семенович, отец, с праздником! Ты всегда был и остаешься моим главным моральным авторитетом. Пожалуйста, будь здоровым, бодрым, полным сил. Береги себя и маму. Я вас люблю", – написал президент.

Также Зеленский поздравил юниорскую сборную Украины с победой на Чемпионате мира, которая проходила в Польше.

Кроме этого, мы писали, что во время визита в Мариуполь президент поздравил его жителей с пятой годовщиной освобождения города от боевиков так называемой "ДНР". Кроме того, он напомнил о важности сознательного подхода к пропаганде и добавил, что она не должна влиять на жителей города. Отдельно Зеленский выразил благодарность воинам-добровольцам, которые защитили Мариуполь.

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Тег Зеленский, отец, президент Украины

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