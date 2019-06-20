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Зеленский показал свой рабочий кабинет в АП

20 июня, 01:36

Зеленский также показал журналистам президентскую парикмахерскую

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел для журналистов экскурсию в своем рабочем кабинете в Администрации президента на Банковой в Киеве, где скоро либерализуют правила для посетителей.

Об этом сообщает Украинская правда.

Зеленский встретился с представителями прессы в зале, где раньше проходила собеседование спикер Юлия Мендель.

Затем Зеленский провел группу журналистов в свой кабинет. При этом он отметил, что не знает, имеет ли право показывать посторонним свое рабочее место.

В кабинете Зеленский продемонстрировал специальный телефон, который шутливо назвал "айфоном", для прямой связи с главами ведомств, силовиками и работниками Администрации президента. "Некоторых людей уже нет, а кнопки остались", – прокомментировал он.

По словам президента, он не проводит ежедневные совещания в своем кабинете, а в случае возникновения каких-либо вопросов к нему могут обратиться напрямую: "У меня открыты двери, они ходят как через проходной двор".

Зеленский также показал журналистам президентскую парикмахерскую. В комнате, которую он охарактеризовал как "прикол", можно даже принять душ.

Также Зеленский во время неформальной встречи с журналистами в АП заявил, что планирует со временем переместить Администрацию президента из центра Киева, а на улице Банковой создать художественный музей.

"Я очень этого (переезда – ред.) хочу. Главная для меня сейчас проблема – это сроки. Потому что строить с самого начала – это невозможно. Здесь нельзя находиться, я с ума сойду", – отметил президент.

На замечание, что бывший начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей говорил, что надо 3 года, чтобы "с нуля" построить новое здание, президент отрезал: "Я знаю. Гелетей у нас уже не работает".

"Я не знаю, насколько с нуля – это вопрос к архитекторам. Есть идея. Уже есть план, уже есть сроки, есть конкретные здания", - отметил Зеленский.

"Один вопрос, на который я не согласился, поэтому сейчас ищут финансовую схему – нормальную схему, а не теневую какую – чтобы не брать деньги из бюджета. Хотя на это что-то там у них есть, но я не хочу совсем ничего брать. Это единственный вопрос, который может помешать очень быстрому переезду ", – добавил он.

"А вы увидите. Есть идея, все уже даже нарисовано. Очень крутая у нас идея, что потом делать с Банковой", - сказал глава государства.

На вопрос, будет ли это музей, Зеленский ответил утвердительно: "Да, большой художественный музей".

"Есть очень много картин, которые люди не могут увидеть из-за того, что просто нет места. В запасниках оно находится. Прикольно?", – сказал он.

На вопрос, передаст он сам что-то музею, президент ответил: "Ничего у меня нет. Я зашел, поработал ...".

Когда спросили, сколько работников он оставит в Администрации, ведь сейчас работает 420 человек Зеленский ответил: "Ох, вы бежите впереди ... Я сегодня кое-что подписал по поводу переформирования Администрации – вы увидите, будет меньше людей".

Напомним, что новый хозяин на Банковой решил открыть ее для посетителей – вход в администрацию теперь открыт, к тому же никаких документов для прохода предоставлять больше не нужно.


Кроме того, сообщалось, что Владимир Зеленский вообще хочет переместить свою администрацию из центра Киева. Поэтому сейчас рассматриваются различные варианты новой локации.

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Тег экскурсия, АП, Зеленский, банковая

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