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Зеленский пообещал поднять зарплату всем врачам

18 июня, 17:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства дал распоряжение правительству

Президент Владимир Зеленский заявил, что с 1 сентября зарплаты вырастут у всех медицинских работников, а не только у тех, кто задействован в борьбе с коронавирусом.

"Мы понимаем все, что наши медики – настоящие герои, как и наши военные на границе, которые защищают нас от врага. Мы понимаем, что не самый большой у нас бюджет в стране, но мы должны защитить наших медиков. Мы увеличили зарплату всем медикам, которые борются с COVID-19. Вчера я поставил задачу Кабинету министров и отдельно Министерству здравоохранения, чтобы с 1 сентября этого года было увеличение зарплат не только врачам, которые борются с "ковидом", а у всех врачей", – сказал президент.

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Зеленский уточнил, что повышение зарплат коснется не только врачей, но и санитаров, и других медработников.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Зеленский уже обещал поднять зарплаты медикам. Он отметил, что зарплата врачей второго звена в Украине сейчас одна из самых низких, что недопустимо для цивилизованной страны, а тем более в условиях усложненной эпидемической ситуации. Глава государства обсудил возможности повышения заработных плат врачам, медсестрам и санитарам, которые работают в учреждениях вторичного звена (предоставляют специализированную медицинскую помощь), с 1 сентября этого года, пока не будет отработана новая система начисления зарплат в пределах медицинской реформы с 2021 года.

Также мы писали о том, что Национальная служба здоровья Украины уже расплатилась с медучреждениями за апрель и май. Стало известно, сколько выделили денег за работу с пациентами, больными COVID-19.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты медики врачи Владимир Зеленский

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