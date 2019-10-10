Зеленский пообещал результаты расследование Иловайской трагедии

Мы это уже обсуждали с прокуратурой и будем заниматься, - сказал президент

Воспоминания. Рядовые бойцы предполагают, что Украина хотела перекрыть боевикам трассу Н21 / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что расследование "Иловайской трагедии" приведет к результатам.

"У нас еще есть дело по Иловайску. Мы это уже обсуждали с прокуратурой и будем заниматься. Я думаю, там у нас будут результаты тоже", – сказал он во время пресс-марафона.

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Как сообщали новости "Сегодня", Иловайская трагедия произошла в 2014 году – в период с 24 по 29 августа развернулись ожесточенные боевые действия за город Иловайск Донецкой области. Согласно расследованию военной прокуратуры Украины, Россия убила 366 украинских военных, 429 получили ранения и около 300 человек попали в плен. Это произошло после срыва россиянами договоренности о "зеленом коридоре" и мирном выходе бойцов ВСУ из "котла".

В то же время начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев рассказывал, что Россия также понесла немалые потери в боях за Иловайск. По его словам, в конце августа 2014 года погибли более 200 российских военных и около 300 человек получили ранения.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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