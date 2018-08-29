Россия под Иловайском вероломно убила 366 украинских военных – результаты расследования

Украинцев "подставили" и по приказу Генштаба РФ в упор расстреливали из тяжелого вооружения

Выход из Иловайского "котла" обернулся массовой гибелью украинских военных. Войска РФ, несмотря на мирные договоренности, убили 366 украинских воинов, 429 получили ранения и около 300 человек попали в плен. Об этом говорится в отчете Военной прокуратуры Украины по итогам расследования Иловайской трагедии, передает пресс-служба ГПУ.

Следствие установило, что с мая по июль 2014 года силами АТО проведен ряд успешных операций по освобождению населенных пунктов Донецкой и Луганской областей от боевиков. 11 августа того года руководством АТО был издан приказ, на выполнение которого командованием сектора "Б" был разработан замысел, одной из задач которого было блокирование и зачистка силами ВСУ и добробатов Иловайска от врага.

"В соответствии с приказом и замыслом, которые были вполне обоснованы, предполагалось взятие города Иловайск вместе с контролем северных окраин города Макеевка, что должно было привести к установлению контроля над путями снабжения (боевиков Россией. – Ред.) и в дальнейшем позволяло окружить и освободить город Донецк от террористов", – говорится в отчете.

Однако после того, как Россия застала врасплох ВСУ, введя огромные силы на Донбасс, командование АТО приняло решение вывести солдат из "котла", а начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко провел переговоры с заместителем начальника ГШ ВС РФ Богдановским и другими российскими офицерами для создания "зеленого коридора" для украинских военных.

"Следствием доказано, что в течение 26-28.08.2014 только между Муженко и Богдановским состоялось 12 телефонных разговоров, по результатам которых российская сторона предоставила гарантии безопасного выхода украинских военных из окружения в небоевом порядке по согласованным маршрутам. Дополнительной гарантией безопасного выхода должны были стать три захваченных в плен российские десантника, по которым была договоренность передать их представителям ВС РФ после выхода из окружения", – рассказали в военной прокуратуре.

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Однако следствию стало известно, что во время переговоров российские офицеры умышленно затягивали время для обустройства тактически выгодных огневых позиций по маршруту движения сил АТО.

"29 августа 2014 года по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных вместе с тремя пленными российскими десантниками. При указанных обстоятельствах совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 – получили ранения различной степени тяжести, 300 – попали в плен. ВСУ понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн грн", – говорится в результатах расследования.

Как рассказывал на днях начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, полковник Алексей Ноздрачев, Россия понесла огромные потери в боях за Иловайск. По его словам, в конце августа 2014 года погибли более 200 российских военных и около 300 человек получили ранения.

Напомним, 14 августа 2017 года в офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства Главной военной прокуратурой передано информацию о собранных доказательствах совершения военных преступлений (в том числе убийства украинских военных в районе Иловайска).

Кроме того, 9 августа нынешнего года в ООН озвучили выводы об Иловайской трагедии. В докладе говорится, что серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права были у обеих сторон конфликта.