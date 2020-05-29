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Зеленский пообщался с директором-распорядителем МВФ: что обсуждали

29 мая, 20:56

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

«Спасибо за стабильное партнерство и конструктивный диалог», - сказал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Кристалина Георгиева поздравила принятия закона по совершенствованию механизмов регулирования банковской деятельности, отметив, что он защищает налогоплательщиков в Украине.

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Она сообщила, что утверждение Советом директоров МВФ первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время.

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Собеседники согласились, что переход к программе stand-by значительно облегчает выделение финансовой поддержки во время пандемии.

"Спасибо за стабильное партнерство и конструктивный диалог. Рад, что утверждение Советом директоров Фонда программы сотрудничества с Украиной состоится в ближайшее время", – отметил Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что МВФ пока не планирует рассматривать соглашение с Украиной 5 июня. Если в повестку дня не внесут нашу страну, транш будет перенесен на более поздний срок.

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кредиты Владимир Зеленский МВФ

Источник: Сегодня

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