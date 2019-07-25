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Зеленский пообщался с главой итальянского совета министров об деле Маркива

25 июля, 20:35

Зеленский выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда

Виталий Маркив
Виталий Маркив. Фото: Радио Свобода

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Глава государства поблагодарил Италию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив важность сохранения режима санкций в отношении РФ как действенного механизма обеспечения выполнения Москвой Минских договоренностей.

Джузеппе Конте поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах.

Собеседники обсудили развитие торгово-экономических отношений двух стран. Президент передал приглашение Президенту Итальянской Республики посетить Украину с визитом.

Также обсуждался недавний приговор суда Павии гражданину Украины Виталию Маркиву по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Глава государства предложил правовую помощь Украины в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти Андреа Роккелли. Он выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела итальянским апелляционным судом.

Отметим, что в Украине резко отреагировали на решение итальянского суда, связывая его с влиянием России на дело украинца. Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре заняться вопросом возвращения в Украину Маркива.


Читайте также на сайте "Сегодня" материал: "Посол Украины в Италии о деле Маркива: Это была спецоперация России против нас".

Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находится под арестом. Ему предъявили обвинения в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года.

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Тег Италия, суд, дело, Зеленский, маркив , Конте

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Источник:

Официальный сайт президента Украины

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