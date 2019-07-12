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Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре заняться вопросом возвращения в Украину нацгвардейца Маркива

12 июля, 20:58

Президент также поручил украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с бойцом

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генеральной прокуратуре Украины срочно заняться вопросом возвращения на родину военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, которого приговорили в Италии к 24 годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства на президентском сайте.

"Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива. До этого времени поручаю украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с нашим ветераном", – говорится в сообщении.

Напомним, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находится под арестом. Ему предъявили обвинения в убийстве итальянского фоторепортера Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года.

Свою причастность к гибели репортеров нацгвардеец отрицал в течение всего судебного процесса, а украинские власти оказывали ему всяческую поддержку. В то же время от Украины требовали несколько миллионов евро компенсации. В суде выступали адвокаты семьи погибшего и журналистских организаций.


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Тег Италия, суд, МИД, генпрокуратура, Зеленский, возвращение, маркив

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