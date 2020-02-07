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Зеленский пообщался с итальянским коллегой: о чем говорили

7 февраля, 20:37

"Для Украины важно развитие отношений с Италией как влиятельным членом ЕС и НАТО", - заявил Зеленский

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

В Риме президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Италии Серджио Маттареллой, во время встречи главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между странами.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента на сайте главы государства.

"Для Украины важно развитие отношений с Италией как влиятельным членом ЕС и НАТО", – заметил Зеленский.

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В ходе встречи главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, развитие политического диалога, перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, поддержку Италией процесса реформ в Украине и интеграции Украины в евроатлантические структуры.

Зеленский считает, что сейчас открываются новые возможности для активизации сотрудничества между двумя странами.

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Маттарелла положительно оценил роль украинской общины в Италии, которая вносит важный вклад в развитие контактов между странами.

Глава украинского государства ознакомил президента Италии с ситуацией на Донбассе и состоянием реализации договоренностей Нормандского саммита.

"Владимир Зеленский выразил надежду, что Италия и в дальнейшем будет поддерживать солидарные международные усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что глава украинского государства приехал ко дворцу Киджи на шикарном "Мазератти". Его встречал премьер-министр Италии Джузеппе Конте традиционно с красной дорожкой, почетным караулом и под гимны Украины и Италии.

Видео: president.gov.ua

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Италия президент НАТО ЕС Украина Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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