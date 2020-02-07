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Зеленский в Италии просил освободить Маркива и закрыть офисы террористов

7 февраля, 19:49

Глава государства рассказал о своем общении с итальянским премьером

/ Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Италии, обсудил с премьер-министром этой страны необходимость закрытия офисов так называемых "Л/ДНР" и освобождение осужденного итальянцами гвардейца Виталия Маркива.

Как сообщили в Офисе главы государства, об этом шла речь на двусторонних переговорах с главой итальянского правительства Джузеппе Конте.

"Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР", которые открылись в нескольких городах Италии", - сказал Зеленский.

Также шла речь о деле бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива, который отбывает тюремный срок в Италии.

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"Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд, но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства, и что мы должны забрать парня", - сообщил президент.

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В свою очередь, мать Виталия Маркива поблагодарила Зеленского за его усилия по освобождению ее сына.

"Очень благодарны за этот визит. Мы очень рады. Для Виталия это очень важно. С такой поддержкой Виталий верит, что все закончится хорошо. Он готов и хочет вернуться в Украину", - сказала женщина.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Владимир Зеленский уже встречался с премьером Италии. Это произошло в сентябре 2019 года на полях Генеральной ассамблеи ООН. Среди прочего обсуждался вопрос санкций против России.

А в начале июля премьер Италии Конте после переговоров с Путиным высказался о Зеленском и Украине. Избрание Зеленского президентом Украины, по его мнению, дает шанс для урегулирования на Донбассе.

Недавно в Киев прилетал госсекретарь США Майк Помпео, который встречался с Зеленским. Подробней смотрите в сюжете:

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Италия Донбасс террористы Владимир Зеленский Виталий Маркив

Источник: Сегодня

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