Зеленский приехал в Ватикан

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Ватикан в субботу, 8 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В рамках визита предусмотрена аудиенция главы государства с его святейшеством Папой Франциском. Также президент Украины проведет встречу с государственным секретарем святого престола Пьетро Паролином с участием секретаря по межгосударственным отношениям святого престола Пола Ричарда Галлахера", - говорится в сообщении.

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Напомним, что 7 февраля Зеленский прибыл в Италию с рабочим визитом. Для Зеленского это первый визит в Италию и встреча с Папой Римским после избрания президентом Украины.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Владимир Зеленский уже встречался с премьером Италии. Это произошло в сентябре 2019 года на полях Генеральной ассамблеи ООН. Среди прочего обсуждался вопрос санкций против России.

А в начале июля премьер Италии после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным высказался о Зеленском и Украине. Избрание Зеленского президентом Украины, по его мнению, дает шанс для урегулирования на Донбассе.

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