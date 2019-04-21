Результаты экзит-пола: стали известны первые итоги выборов

Голосование на участках в Украине завершилось в 20:00

Фото: Сегодня

Результаты экзит-полов по состоянию на 18:00 показали, что во втором туре выборов президента Украины с существенным отрывом лидирует Владимир Зеленский.

Так, по предварительным данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:

Владимир Зеленский – 73,2%;

Петр Порошенко – 25,3%;

испортили бюллетень – 1,5%.

При этом данные экзит-полов обнародованы и по регионам. Так, экзит-полы на Западе показали, что к 18:00 57% голосов отданы за Зеленского, 41,3% – за Порошенко, испортили бюллетени 1,8% избирателей в регионе. В центральных областях за Зеленского проголосовали 70,3%, за Порошенко – 28%, а испортили бюллетени 1,7%. В южных областях голоса за Зеленского отдали 85,4%, за Порошенко - 13,4%, испортили бюллетени - 1,1%. На Востоке за Зеленского проголосовали 87,7%, за Порошенко – 11,2%, испортили бюллетени – 1,1%.

По закону, во втором туре побеждает тот кандидат, который наберет больше голосов.

Голосование на избирательных участках завершилось в 20:00. Окончательный результат экзит-полов будет опубликован в 22:00.

По состоянию на 20:00 явка в Украине на выборах президента во втором туре превысила 57%. Это значительно больше, чем в первом туре выборов 31 марта (45,11%).

Как сообщалось, по нарушениям на выборах открыты уголовные производства, их число растет. За время второго тура выборов президента Украины, по состоянию на 16:00, в полицию поступило более 800 обращений о нарушении избирательного законодательства. Чаще всего проблемой является незаконная агитация.

Напомним, ранее в МВД уже сравнили нарушения на выборах в первом и втором турах.

Участок в Австралии был первым, который открыл свои двери для избирателей (в 23:00 20 апреля по киевскому времени) и который закрыл (в 11:00 21 апреля). К 18:00 по киевскому времени этот участок уже озвучил результаты второго тура.

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