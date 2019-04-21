Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Результаты экзит-пола: стали известны первые итоги выборов

Сегодня, 20:04

Голосование на участках в Украине завершилось в 20:00

Фото: Сегодня

Результаты экзит-полов по состоянию на 18:00 показали, что во втором туре выборов президента Украины с существенным отрывом лидирует Владимир Зеленский.

Так, по предварительным данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:

  • Владимир Зеленский – 73,2%;
  • Петр Порошенко – 25,3%;
  • испортили бюллетень – 1,5%.

При этом данные экзит-полов обнародованы и по регионам. Так, экзит-полы на Западе показали, что к 18:00 57% голосов отданы за Зеленского, 41,3% – за Порошенко, испортили бюллетени 1,8% избирателей в регионе. В центральных областях за Зеленского проголосовали 70,3%, за Порошенко – 28%, а испортили бюллетени 1,7%. В южных областях голоса за Зеленского отдали 85,4%, за Порошенко - 13,4%, испортили бюллетени - 1,1%. На Востоке за Зеленского проголосовали 87,7%, за Порошенко – 11,2%, испортили бюллетени – 1,1%.

По закону, во втором туре побеждает тот кандидат, который наберет больше голосов.

Голосование на избирательных участках завершилось в 20:00. Окончательный результат экзит-полов будет опубликован в 22:00.

По состоянию на 20:00 явка в Украине на выборах президента во втором туре превысила 57%. Это значительно больше, чем в первом туре выборов 31 марта (45,11%).

Как сообщалось, по нарушениям на выборах открыты уголовные производства, их число растет. За время второго тура выборов президента Украины, по состоянию на 16:00, в полицию поступило более 800 обращений о нарушении избирательного законодательства. Чаще всего проблемой является незаконная агитация.

Напомним, ранее в МВД уже сравнили нарушения на выборах в первом и втором турах.


Участок в Австралии был первым, который открыл свои двери для избирателей (в 23:00 20 апреля по киевскому времени) и который закрыл (в 11:00 21 апреля). К 18:00 по киевскому времени этот участок уже озвучил результаты второго тура.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, Порошенко, Зеленский, итоги, голосование, результаты, Владимир Зеленский, выборы президента, Петр Порошенко, Выборы президента Украины 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Результаты экзит-пола: стали известны первые итоги выборов". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шашлыки или голосование: украинцы рассказали о своем выборе

Сегодня, 18:02

В Полтаву пришла солнечная погода и многим пришлось выбирать между голосованием и пикником

Выборы президента Украины завершились на 11 заграничных участках

Сегодня, 17:59

Для голосования во втором туре зарегистрировалось больше человек, чем в первом

Бюллетени едят и рвут: в ЦИК рассказали, как проходят выборы

Сегодня, 17:49

Наталья Бернацкая отмечает, что второй тур выборов более "чище", чем первый

В Киеве пьяный мужчина дважды пытался проголосовать на своем участке

Сегодня, 17:47

Мужчина проголосовал на своем избирательном участке утром, а через несколько часов вернулся, забыв, что уже совершил волеизъявление

Как и когда сажать картофель в 2019 году

"Бикини-стандарты": Дарья Приходько оказалась вне конкуренции

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Велосипедистка дня: модель из Германии с ником Chiara

Переход на летнее время 2019 в Украине: когда переведут часы

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства

Ученые раскрыли бесценную пользу оливок

Транзит российского газа через Украину: РФ сделает себе хуже

Актрисе Дженнифер Энистон – 50. Фотогалерея

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

Сегодня, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

Вчера, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

Вчера, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли

7 вещей, о которых нам врали в школе

Что скрывается на дне китайской воронки?