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Зеленский поручил Кабмину "мобилизоваться" для предотвращения второй волны коронавируса

8 августа, 09:46

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Предлагается ужесточить контроль за карантином и усилить режим на границе с оккупированным Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Кабмину в связи с постоянным ростом количества заболевших коронавирусом.

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Как отмечается на сайте президента, Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю провести оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить медучреждения оборудованием, а врачей средствами защиты.

Кроме того, усилить контроль з соблюдением карантинных ограничений и пересмотреть работу КПП на границе с оккупированным Крымом.

"Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительства мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала", – сказал Зеленский.

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Напомним, по состоянию на утро 8 августа в Украине было зафиксировано 1489 новых лабораторно подтвержденных случаевкоронавирусной инфекции, летальных случаев – 27. За пятницу выздоровели 600 человек. Наибольшее количество инфицированных за сутки выявили в Киеве – 200 и в Одесской области – 165.

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Это четвертый антирекорд за неделю, кроме того сутки стали рекордными и по количеству госпитализаций. В связи с этим министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что предложит пересмотреть меры контроля за соблюдением карантина.

Отметим, что в городах, которые были отнесены к "красной зоне" карантина, не подчинились распоряжению Кабмина. Подробности в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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