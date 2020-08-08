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Новый "коронавирусный" антирекорд в Украине: 1489 зараженных за сутки

8 августа, 08:49

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В стране четвертый день подряд фиксируют максимальные показатели распространения COVID-19

В Украине четвертый день подряд фиксируют рекордные показатели распространения коронавирусной инфекции – после 1 453 заболевших накануне 8 августа обнаружили 1 489 пациентов с COVID-19.

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Об этом сообщили в Совете национальной безопасности и обороны, назвав регионы, в которых обнаружили больше всего заболевших, – это Киев (200), а также Одесская (165) и Львовская области (154).

Всего же с начала эпидемии в стране зарегистрировали 79 750 случаев заражения, включая 1 879 случаев с летальным исходом (из них 27 – за последние сутки).

В то же время за вчерашний день 600 человек выздоровели. В целом победили болезнь и покинули медицинские учреждения уже 43 655 пациентов, или 54,7% от совокупного числа всех заболевших.

Таким образом, в стране насчитывается 34 216 активных случаев COVID-19. Среди новых заболевших – 91 ребенок и 72 медработника.

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Напомним, что уровень заболеваемости около тысячи человек в сутки держится в Украине уже больше недели. При этом главный санитарный врач страны Виктор Ляшко предсказывает новую вспышку коронавируса в октябре – из-за наступления сезона острых респираторных заболеваний.

Также сообщалось, что с 1 августа в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина – Украину поделили на четыре эпидемиологические зоны, где действуют разные ограничения, связанные с интенсивностью распространения инфекции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия Украина коронавирус COVID-19
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