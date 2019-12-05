Зеленский поручил провести в Украине масштабную пожарную проверку

Проверять будут не только учреждения, но и чиновников, отвечающих за пожарные проверки

/ Фото: president.gov.ua

После масштабного пожара в Одессе, президент Владимир Зеленский дал новые поручения правительству провести масштабную проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности в организациях и учреждениях массового пребывания людей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Глава государства дал правительству во взаимодействии с местными органами власти в течение месяца провести детальную и всестороннюю проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей: детских садов, школ, профессионально-технических заведений и высших учебных заведений, общежитий, учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, государственных объектов критической и транспортной инфраструктуры.

Также власти должны проверить всех должностных лиц, предоставляющих выводы о состоянии пожарной безопасности того или иного объекта на предмет халатности, безответственности или недоброчесности при исполнении ими служебных обязанностей.

"Требую жестко реагировать на факты выявленных нарушений пожарной или техногенной безопасности, добиваться их безусловного устранения, а также привлечения к ответственности должностных лиц, их допустивших", – написал Зеленский.

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Президент отдельно призвал владельцев торговых центров, кинотеатров, ресторанов, гостиниц и т.д. быть социально ответственными, обеспечить в своих заведениях пожарную безопасность, не дожидаясь государственных проверок.

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"Давайте будем ответственными и изучим, наконец, полученные страшные уроки ради сохранения самого ценного – жизни украинских граждан", – подчеркнул Зеленский и добавил, что ждет отчет до 10 января.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский обратился к родным жертвы и пострадавшим при пожаре в Одессе. Также глава государства призвал не искать крайних, а просто не допускать повторения трагедии.

Напомним, в прошлом году в России случилась трагедия – в торговом центре во время пожара погибло большое количество людей. В связи с этим в Украине, на всякий случай, поручили проверить все торгово-развлекательные центры. В ГСЧС заявили об ужасающих результатах проверки пожарной безопасности в Украине.

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