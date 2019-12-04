Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видео

Пострадали два десятка человек, есть жертвы

Фото: pushkinska.net

В среду, 4 декабря, около 10:00 в Одессе вспыхнул крупный пожар в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова.

Там располагались помещения Института морской биологии, одесский филиал Института археологии НАН Украины, колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также другие учреждения.

Читайте также: Пожар в центре Одессы: появились видео с высоты птичьего полета и новые подробности

Несмотря на то, что на ликвидацию пожара были брошены 65 огнеборцев и 16 единиц техники, он продолжал разрастаться, и с третьего этажа, где расположен колледж экономики и права, перебросился выше – на Институт морской биологии.

В момент начала пожара в здании находились около 400 человек. По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые учащиеся прыгали на припаркованные машины с пятого этажа.

А тем временем огонь продолжал распространяться и перекинулся на угловую башню здания. Кроме того, явились сообщения о десятке пострадавших и первой жертве. Большинство пострадавших получили травмы средней тяжести, но были тяжелые.

Реклама

Также стало известно, что в числе дюжины пострадавших оказались четверо пожарных, а к полудню пламя охватило площадь в 2000 кв. метров.

"Мы не можем установить связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри. Будем надеяться, что их найдут и с ними все будет в порядке, как это было с одной женщиной. С ней не могли связаться, но потом ее нашли в одной из больниц", — рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Выяснилось, что жертвой пожара в здании колледжа стала одна из его преподавательниц. 43-летняя женщина скончалась в городской клинической больнице №1.

В тренде Прогноз погоды в Украине на 3 декабря: синоптики предупредили о снеге и гололеде

В сети появился список пострадавших от пожара подростков, в то время как местные Telegram-каналы сообщали о большом числе погибших и обгоревших.

А тем временем площадь пожара превысила 3000 квадратных метров. У спасателей заканчивалось топливо в машинах, и его подвозили в канистрах. Спасенных студентов и преподавателей разместили в здании банка, которое находится с другой стороны Пушкинской.

Число пострадавших при пожаре возросло до 19. Как сообщают местные СМИ, среди пострадавших – семеро несовершеннолетних. А в ГСЧС же рассказали, что травмы получили и пятеро спасателей.

В Сети появилось видео пожара, снятое с высоты птичьего полета:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама