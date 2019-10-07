Зеленский поручил упростить переход через КПВВ на Донбассе

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров безотлагательно принять меры по обустройству и содержанию контрольно-пропускных пунктов въезда/выезда на Донбассе, а также проработать вопрос упрощения перемещения лиц и товаров через КПВВ. Глава государства подписал соответствующий указ.

Он поручил правительству создать надлежащие условия для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области и соответствующих КПВВ, а также четко нормировать вопросы обустройства, содержания и функционирования КПВВ. Также Кабмин должен проработать вопрос упрощения въезда лиц или перемещения товаров на оккупированную территорию и в обратном направлении, а также организовать на КПВВ предоставление медицинской помощи и помощи в передвижении лицам с инвалидностью.

Кроме того, Зеленский поручил Кабмину обеспечить ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения H-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк (на участке Старобельск – Счастье) и Т1306 Северодонецк – Новоайдар.

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Как сообщали новости "Сегодня", также этим же указом Зеленский поручил принять меры для обеспечения ремонта моста в Станице Луганской до 27 ноября. Кроме того, он позаботился, чтобы рабочим была обеспечена безопасность.

Напомним, КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим, в связи с этим время для пересечения сократилось. Осенью пограничники пропускают граждан через КПВВ с 07:00 до 18:30.

Отметим, у пункта пропуска в Станице Луганской строят автобусную остановку. Накануне строители завершили возведение временного перехода в обход – он будет работать до тех пор, пока не реконструируют основной. Подробней в сюжете:

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