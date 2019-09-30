Зеленский посетил центр подготовки Нацгвардии: подробности поездки

Владимир Зеленский / Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Киевскую область посетил Международный межведомственный многопрофильный центр подготовки подразделений Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Как отмечается, Главе государства продемонстрировали военные стрельбы с участием военнослужащих Нацгвардии и Государственной пограничной службы Украины. Подразделения показали ведение огня из снайперского оружия, поиск взрывчатых веществ и оружия служебными собаками, действия при попытке незаконных вооруженных формирований прорваться через рубеж блокирования НГУ, десантирование, огневой контакт, эвакуацию раненых группой спецназа Нацгвардии.

Владимир Зеленский также осмотрел технику Национальной полиции Украины: служебные мотоциклы и катера, транспорт для перевозки следственно-оперативных групп и криминалистических лабораторий, задержанных, спецподразделения КОРД, подразделений аэроподдержки, служебных лошадей, кинологической и взрывотехнической служб.

Также президенту продемонстрировали военную технику, специальное снаряжение, вооружение Нацгвардии и Госпогранслужбы: ремонтно-эвакуационную группу НГУ, современные автоперевязочные и медицинские средства, мобильный автоматизированный радиационный комплекс ГПСУ, мобильный пункт управления пограничников, новейшие средства инженерного вооружения, радиационной, химической и биологической защиты, связи и снаряжение спецподразделений НГУ, оптические и оптико-электронные средства наблюдения Госпогранслужбы, средства наблюдения во время разведки, бронетехнику, средства пограничного контроля, снайперское оружие, снаряжение и экипировку НГУ.

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Глава государства положительно оценил то, что большинство продемонстрированной техники – украинского производства. Он отметил высокую профессиональную подготовку подразделений и заявил, что в государственном бюджете на следующий год необходимо предусмотреть надлежащее финансирование для военных.

"Я впечатлен. Что остается? Сейчас все работают над бюджетом. Государству остается находить деньги для наших спасателей, нацгвардейцев и всех военных, поддерживать их", – сказал Владимир Зеленский.

В рамках рабочей поездки президент также посмотрел специальные учения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Во время учений, в частности, отрабатывались: комплексная наземная и авиаразведка зоны чрезвычайной ситуации, аварийно-спасательные работы, сортировка и доставка пострадавших в лечебные учреждения, эвакуация пострадавшего из аварийного здания на вертолете, ликвидация последствий ДТП с разгерметизацией автоцистерны с аммиаком, тушение пожара на промышленном объекте, выявление и обезвреживание взрывоопасных предметов с помощью контролируемого подрыва.

Глава государства выразил надежду, что продемонстрированные подразделениями профессиональные навыки будут применяться при ликвидации чрезвычайных ситуаций во всех регионах Украины.

"Хочу поблагодарить вас за то, что служите Украине. Хотелось бы, чтобы такой уровень у нас был не только на учениях, но и в каждой области", – подчеркнул он.

Владимир Зеленский также ознакомился с пожарно-спасательной, специальной техникой и оборудованием сил ГСЧС.

Напомним, в Офисе президента заявили о подготовке официального визита Зеленского в США.

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